Sanremostanding ovation e share 708%

0.03 La serata finale del Festival di Sanremo ha regalato momenti indimenticabili. Standingper Giorgia dopo l'interpretazione de La cura per me, con tutto il pubblico dell'Ariston in piedi ad applaudirla. L'atmosfera si è trasformata in un grande karaoke quando Venditti ha ritirato il Premio alla Carriera, coinvolgendo tutti con Ricordati di me e Amici mai.Ilfestival della normalità e della "pacificazione del Paese" celebra l'atto finale dopo aver messo d'accordo tutti: lo dimostra il 70.8% di, il più alto di sempre.