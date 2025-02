Secoloditalia.it - Sanremo segna l’alba cinica della generazione “Effe”, resiste solo l’eroe Cristicchi a difesa dei valori

Sullo sfondo spettrale di una società che si muove per inerzia verso un avvenire fervido di incertezze e di lampi di nuovismo tecnologico, come una zattera sbattuta dai flutti marini, emerge unaapolide, figlia di un concime ideologico che si fa fatica a discernere. Nell’avvicendarsi delle generazioni c’è sempre stato un atto di rottura: nulla è avvenuto per staffetta. Pensiamo al ’68 e al portato culturale dei movimenti che inneggiavano alla “morte dei padri”, a favore di una certa libertà che poi si è scoperta come ipocrita e licenzioso trampolino per un posto al sole. Quellalì andò poi ad occupare negli anni i posti di potere che nei megafoni urlava di abiurare, molti presero la tessera del Pci fregandosene di chi davvero aveva creduto in una rivoluzione culturale.