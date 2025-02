Spazionapoli.it - Sanremo, Rocco Hunt torna sulla gag di Roccaraso: l’artista difende Napoli e si prende gli applausi

– Non accenna a placarsi la polemica legata alla gag sumessa in scena nel DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, che ha scatenato diverse reazioni.Il Festival della Canzone Italiana diha in questi giorni monopolizzato l’attenzione dei media, così com’è ormai di consuetudine per un evento che è divenuto in questi anni sempre più d’interesse popolare. A vincere questa settantacinquesima edizione è Olly, ma i fari ora sono puntati sulle varie polemiche che si sono innescate nel corso della rassegna canora.Tra i vari punti molto discussi, c’è quella legata alla gag su, andata in scena in una delle quattro puntate del DopoFestival, approfondimento trasmesso poco dopo la fine della serata del Festival. In particolare, ad avere suscitato molte polemiche è il riferimento alla cittadina abruzzese, che di recente è stata invasa nella scorsa settimana da molti campani, in seguito a presunti appelli social lanciati da alcuni influencer sulle varie piattaforme.