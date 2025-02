Iltempo.it - Sanremo, Olly: "Vedere le storie di Vasco mi ha fatto saltare dalla sedia" | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Rosso tifa. "les dimi ha- ha confessato. - vincitore della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana - in merito alleche il rocker ha pubblicato per complimentarsi con lui. Raccontando la vittoria,ha detto: “Quando hanno annunciato il vincitore ero scioccato, non sembravo felice perché quando provo emozioni forte ho la faccia che non si capisce cosa sto provando e dentro di me ancora di più”. Federico Olivieri, questo il suo nome all'anagrafe, non ha mai negato la profonda ammirazione per il rocker di Zocca. A dicembre, prima del suo concerto a Milano, per scaldare l'atmosfera sono partite tre delle canzoni più belle del Blasco “Un senso”, “Sally” e “Albachiara”. “Mi hanno portato a un concerto dia Torino, dove chiudeva il tour.