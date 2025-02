Sanremo il bilancio finale di Conti | I fischi per la classifica? Sorpreso anch’io I dubbi della Rai per le Olimpiadi 2026 e il rischio rinvio

Leggi su Open.online

La puntualità di Carlo, la sorpresa per laribaltata nella serata, il ritorno del cantautorato, la vittoria di Olly, la sfuriata di Lucio Corsi e molto altro. Anche questa edizione del Festival diè giunta al termine. Meno frizzante delle precedenti condotte da Amadeus, anche la kermesse condotta da Carloha incontrato il favore degli ascolti. Lo confermano i dati diffusi dalla Rai nella consueta conferenza stampa del mattino dopo. Assieme al, già si fa largo l’ipotesi di un possibile ritorno di Carlonel, forse solo da direttore artistico. In attesa dell’esito del ricorsoRai contro la sentenza del TarLiguria, che impone all’emittente nazionale di andare a gara per l’organizzazionekermesse, aprendo la strada alla possibilità di vedereanche su altre reti.