Sanremo gran finale. Il giovane Olly si prende a sorpresa l’edizione dei record

. La vittoria è andata al, con il brano Balorda nostalgia. Il cantautore e rapper genovese si è preso il 75° Festival primeggiando davanti ai quattro entrati in cinquina (tutti maschi): nell’ordine Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez, Simone Cristicchi. Solo sesta Giorgia, esclusa acon Achille Lauro fra i fischi del pubblico dell’Ariston; quando riceve il premio Tim, la cantante scoppia a piangere. La seratasi è aperta con tutto l’Ariston che si alza in piedi in un impeto di patriottismo per ballare il refrain che ci ha perseguitato per 5 giorni, notte e giorno, da cui non è stato possibile ripararsi neanche rifugiandosi in un bunker anti atomico: Tutta l’Italia eseguita da Gabry Ponte stesso. Un’edizione che entrerà nei libri di storia – be’, non esageriamo – per gli incredibili indici di ascolto.