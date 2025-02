Secoloditalia.it - Sanremo, figuraccia di Elodie: gli italiani si sono “tagliati” la mano per non votarla. Ma vince il premio-rissa (video)

“Nessun giallo, scrivete cazzate.rimasta malissimo per la mancanza di rispetto verso Giorgia”., a Domenica In, non usa mezze misure per disinnescare il ‘caso’ legato alla finale di2025. “Nessuno scatto d’ira immotivato, nessuna lite per il vestito.diventata emotiva, ieri dopo l’esibizione ho pianto”: a, sabato, si è commossa, magari più dispiaciuta che commossa, visto il disastroso 12esimo posto in classifica dice l’artista, che ha chiuso al 12esimo posto. Oggi invece ha litigato con i giornalisti, a “Domenica In“, per una indiscrezione su una sua presunta arrabbiatura per un abito strappato dal tacco di qualcuna che glielo avrebbe calpestato. Una furia,, stessa postura adrenalinica dell’altro giorno, quando in conferenza stampa aveva risposto con toni velenosetti a una domanda sulla premier Meloni: “Non la voterei neanche se mi tagliassero una”.