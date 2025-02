Sanremo chiude col botto | 134 milioni di spettatori 73% Carlo Conti come Bearzot sconfessati gli esperti

Secoloditalia.it - Sanremo chiude col botto: 13,4 milioni di spettatori (73%). Carlo Conti come Bearzot, sconfessati gli “esperti”

La serata finale del Festival di2025 è finita colera iniziata: è stata infatti seguita da 13427 milacon il 73,1% di share. Se non è un record poco ci manca per la 75ma edizione della kermesse sanremese, su cui si addensavano nubi minacciose secondo i critici più quotati.non avrebbe tenuto il passo con le edizioni di Amadeus. Sbeffeggiati per mesi la Rai e il suo Cda, che aveva la colpa di essere nato sotto il governo del centrodestra, aveva incassato previsioni che Cassandra al confronto pareva Pollyanna.non sarebbe stato all’altezza dei precedenti, senza Amadeus e con la nuova dirigenza il Festival sarebbe sceso a livelli da sagra della porchetta di Ariccia. Si dava per scontato che a viale Mazzini finissero allo sbando, con percentuali da TeleTuscolo, dopo l’esodo dei vari Flavio Insinna, Fabio Fazio, Corrado Augias, Bianca Berlinguer ecc.