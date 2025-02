Thesocialpost.it - Sanremo, arriva la notizia che cambia tutto: “Con Amadeus…”

Leggi su Thesocialpost.it

Il Festival di2025, sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti, ha segnato un importante traguardo in termini di ascolti, ma non è riuscito a superare o eguagliare i risultati straordinari della passata edizione condotta da Amadeus.Ascolti della finale: numeri e confrontoLa serata finale ha registrato una total audience di 13.453.181 spettatori, un dato che conferma il successo della manifestazione ma evidenzia un calo rispetto ai 14.693.287 spettatori del 2024.Analizzando il dato privo dello streaming su dispositivi digitali, il pubblico della TV tradizionale si è attestato su 12.997.993 spettatori, rispetto ai 14.301.311 dello scorso anno. La differenza di circa 1,2 milioni di spettatori in meno rappresenta un elemento di riflessione per gli organizzatori e per la RAI, segnalando un possibile calo di interesse.