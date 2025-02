Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, anche nella gara canora più famosa c’è un prezzo da pagare: una disillusione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Francesca CaroneLa musica “ricuce” gli spazi dell’anima. Trova soluzioni. Accarezza ferite e allontana pensieri.La mera classifica di una sfidaappartiene ad una dimensione umana che non ha niente a che fare con la musica.“Niente di nuovo sul fronte occidentale” così come “Niente di nuovo sul fronte sanremese”. Niente di nuovo, perché alla fine delle cinque serate, la gente comune, quella che ogni mattina si reca al lavoro, quella indaffarata, quella che non si ferma un attimo, quella che sogna sul tram, quella un po’ disperata, quella in part-time che fa i conti ogni mattina. Proprio quella gente là ha avuto l’illusione di perdersi un po’ in quella che dicono essere una delle tradizioni musicali più importanti del Belpaese. Gente comune che crede ancorabellezza della musica, in quell’armonia soave che scoperchia fantasmi e paure trasformandoli in fugace visione ed eterea presenza.