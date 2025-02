Superguidatv.it - Sanremo 2025, vincitore Olly grazie al cambio di regolamento: il perché e chi avrebbe vinto

È statoildel Festival diancheal nuovoma la vera sorpresa di quest’anno si è rivelato essere Lucio Corsi. I due erano vicinissimi nelle percentuali finali e se, avessero contato solo i voti della finale, sarebbe stato lui a portarsi a casa il trofeo. Ora vi spieghiamo ile come., ildifavorisce ilFinale con sorpresa per questo Festival di. La strafavorita, Giorgia, si è posizionata sesta in classifica tra lo stupore del pubblico dell’Ariston che ha protestato fischiando tale piazzamento. La cantante, che era tra i primi nelle precedenti puntate e ha anche ottenuto il Premio Tim come la più votata sulla piattaforme, è rimasta fuori dalla cinquina finale. Così come Achille Lauro, arrivato settimo.