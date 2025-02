Panorama.it - Sanremo 2025: vince Olly - Le pagelle della serata finale

Balorda nostalgia diè la canzone vincitricesettantacinquesima edizione del Festival di. Al secondo posto Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Quinta posizione per Simone Cristicchi, quarta per Fedez e terza per Brunori Sas. il pubblico in sala non ha gradito l'esclusione dai primi cinque di Giorgia e Achille Lauro. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Brunori Sas con L'albero delle noci. Il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall'Orchestra per la miglior composizione se lo aggiudica Simone Cristicchi. 1) Francesca Michielin - Fango in paradiso - Voto 6L'interpretazione è sicuramente più a fuoco rispetto alle altre serate del Festival ma la sostanza non cambia: una ballad anche gradevole che però non svolta e resta un po' sospesa.2) Willie Peyote - Grazie ma no grazie - Voto 6,5In un Festival in cui i testi sono stanzialmente introspettivi, un pezzo divertente che guarda anche al mondo esterno è una piacevole eccezione.