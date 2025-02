Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Viale Mazzini ha ripreso centralità tornando a interpretare l'Italia

In questi giorni in tanti hanno cercato di spiegare perché il Festival didi quest'anno stia raccogliendo straordinari risultati di ascolto (oltre il 70%, i più alti della storia del Festival da quando esiste Auditel e una media superiore del 5% rispetto alla scorsa edizione). Al tempo stesso, altri hanno rilevato come siano mancati gli scandali e le provocazioni e hanno parlato di un Festival piatto, senza sussulti. Eppure le premesse alla vigilia ci sarebbero state tutte (vicende sentimentali, tradimenti che riguardavano alcuni protagonisti del Festival) e si può essere abbastanza certi che, in edizioni passate, tali presunti scoop avrebbero richiamato tutta l'attenzione. E se il motivo del successo fosse quello che sì sia rimessa semplicemente al centro la musica, e che il Festival sia tornato ad essere innanzitutto (e non anche) il Festival della canzonena? E se gli ascoltatori (oltre 13 milioni) che più degli scorsi anni hanno deciso di seguirelo abbiano fatto proprio per la voglia di spettacolo nel senso etimologico (“rappresentazione che avviene a favore di un pubblico” e non invece destinata prioritariamente ai protagonisti o agli addetti ai lavori)? ZERO POLEMICHE Si prendano due emblemi di questo Festival: Simone Cristicchi (tornato sul palco dopo anni e che non ha fatto una parola del suo essere da anni protetto dalla Polizia per le minacce ricevute a causa del suo spettacolo sulle foibe) e Topo Gigio (che ha raggiunto 11 milioni di ascolti tra i ragazzi 15-24 anni).