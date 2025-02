Sanremo 2025 Venditti riceve il premio alla carriera | Ho la febbre da 16 giorni E Wikipedia lo dà per morto poi si corregge

Leggi su Open.online

Antonelloha ricevuto ildel festival di. Accompagnato da batteria e sax, il cantautore romano si è esibito con Ricordati di me, un suo classico del 1998, e successivamente con Amici mai del 1992. «Ho 37.5 di temperatura da 16, non so come posso fare per farla passare», ha dichiarato l’artista. Nel corso dell’esibizione qualcuno ha modificato (ironicamente) la paginadi Antonelloindicandone la morte oggi 15 febbraionella città di. Poco dopo, è stata corretta. La polemica sulPer l’artista è la terza partecipazione come ospitekermesse canora. Tuttavia, non ha mai partecipato come cantante in gara. Sollecitato proprio su quest’ultimo aspetto, Carlo Conti nelle scorse ore ha replicato: «È un grande cantautore e indipendentemente dal rapporto conè un pezzo importante della storia della musica italiana».