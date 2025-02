Davidemaggio.it - Sanremo 2025: tutte le votazioni e le classifiche

Il Festival disi è concluso con la vittoria di Olly e il suo brano Balorda nostalgia. Vediamo nel dettagliolee ledelle singole giurie nel corso di ogni serata per scoprire come si è arrivati alla classifica finale.: classifica prima serataNel corso della prima serata, in cui si sono esibiti tutti e 29 i Big, a votare è stata la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A primeggiare è stata Giorgia, seguita nell’ordine da Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Achille Lauro. Solo sesto il futuro vincitore Olly, con Fedez in undicesima posizione. Ultimo posto per Tony Effe.Top 5 Giuria della Sala Stampa, Tv e WebGiorgiaSimone CristicchiBrunoris SasLucio CorsiAchille Lauroseconda serataNella seconda serata, ad esibirsi sono stati solo 15 dei 29.