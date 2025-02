Ilfogliettone.it - Sanremo 2025, trionfa Olly e non senza polemiche. Lucio Corsi secondo

La 75esima edizione del Festival disi conclude con la vittoria di, giovane talento che, con il brano Balorda Nostalgia, conquista il podio della kermesse musicale più amata dagli italiani. Una vittoria sofferta e al cardiopalma: lo scarto con ilclassificato,, autore di Volevo essere un duro, è stato di appena 0,4%.ha infatti raccolto il 23.8% delle preferenze totali (tra Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio), contro il 23.4% di. Al terzo posto si è piazzato Brunori Sas, con L’albero delle noci e un rispettabilissimo 20.3%.Chiudono la top five Fedez, quarto con Battito (17.7%), e Simone Cristicchi, quinto con Quando sarai piccola (14.8%). Tuttavia, la classifica non è stata priva di sorprese, né di: i grandi favoriti della vigilia, Giorgia e Achille Lauro, sono rimasti fuori dalla cinquina finale, rispettivamente in sesta e settima posizione.