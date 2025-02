Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, “Simone vai via, Vai vai…”: quel labiale “imbarazzantissimo” di Carlo Conti a Cristicchi durante la premiazione finale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Neanche il tempo di annunciare il quinto posto dinella classificadella 75eisma edizione del Festival di, che ecco che le telecamere inquadrano un “diche diventa subito virale sul web. Cosa é successo? Andiamo con ordine. È l’una passata, Mahmood si è appena esibito presentando il suo nuovo singolo “Sottomarini” e sul palco dell’Ariston sono rimasti i 5 cantati arrivati nella top 5.Le votazioni si sono chiuse ed è arrivata la busta con il podio. I tre conduttori annunciano il quinto posto di: lui si fa avanti, si prende gli applausi del pubblico e le pacche sulla spalla dei colleghi, poi ecco che fa per tornare in riga accanto agli altri artisti. Fedez gli fa spazio, lui sorride e si mette in posa.