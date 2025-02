Sanremo 2025 sì al ritorno del cantautorato no al Cristicchi gate Forse la direzione di Carlo Conti – Le pagelle finali del Festival

Leggi su Open.online

Quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è una delle più strane edizioni della storia recente deldella Canzone Italiana di. Il fatto che abbia vinto Olly, risultato tutto sommato prevedibile, non rende l’analisi meno valida. Come fa uncosì moscio, con così scarso appeal musicale e social a battere qualsiasi record? Tenteremo di capirlo insieme con un pagellone riassuntivo, per analizzare insieme quello che è stato ildi.Ildel– Voto: 10Tutto ci si poteva aspettare in questo, la cui vigilia è stata caratterizzata dal gossip, tranne che poi a catturare, non tanto l’attenzione, ma il puro amore del pubblico, sarebbero stati due signori che hanno caratterizzato in maniera potente il sottobosco musicale italiano, come Brunori Sas e Lucio Corsi.