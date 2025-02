Velvetgossip.it - Sanremo 2025: scoprendo le votazioni e le classifiche sorprendenti

Il Festival disi è concluso con grande entusiasmo, incoronando Olly come vincitore con il suo brano “Balorda nostalgia”. Questo evento, uno dei più attesi in Italia, ha regalato al pubblico cinque serate di emozioni, performance indimenticabili eche hanno messo in luce l’evoluzione dei gusti musicali. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio tutte lee ledelle singole giurie, analizzando il percorso che ha portato alla classifica finale.: classifica prima serataLa prima serata ha visto esibirsi tutti e 29 i Big in gara, con la giuria della Sala Stampa, Tv e Web che ha espresso le proprie preferenze. La sorprendente performance di Giorgia le ha garantito il primo posto, seguita da Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Achille Lauro.