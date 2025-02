Ilgiorno.it - Sanremo 2025, Sarah Toscano esulta alla lettura della classifica: “Il 17 è il mio nuovo numero preferito”

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 febbraio, la più giovane “Big” del Festival. Diciannove anni (è diventata maggiorenne durante il suo percorso dell’anno scorso ad Amici di Maria De Filippi) e una voce che ha saputo farsi largo sul palco dell’Ariston. La cantante lombarda ha atteso lafinale con trepidazione, come si vede dai social,ndo per il piazzamento finale. La 19enne (vincitricepassata edizione di “Amici”) si è posizionata al 17esimo posto; un risultato importante, considerando che per la cantante pavese si trattavaprima esperienza sul palco dell’Ariston, e soprattuttoluce di unaa tratti sorprendente e che ha relegato nelle posizioni basse anche voci “storiche”musica italiana (Massimo Ranieri e Marcella Bella ma anche i Modà) e artisti campioni di ascolti.