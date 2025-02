Sanremo 2025 Rose Villain statuaria e l’impeccabile Achille Lauro | pagelle look finale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Stasera scopriremo il vincitore" dice Carlo Conti sul palco dell’Ariston per la finalissima di. E ricorda implicitamente a tutti i cantanti in gara che dal giudizio del pubblico non si scappa. Così come a quello deisfoggiati: dopo una settimana all’insegna di pelle, petti nudi, completi sartoriali, senza particolari colpi di .