361magazine.com - Sanremo 2025, Rose Villain manga queen, Michielin metà top metà flop: le pagelle dell’ultima serata

Leggi su 361magazine.com

o Fashion Week? Il palco dell’Ariston si accende di stile, tra scivoloni e colpi di genio. Chi ha osato (e vinto), chi ha giocato sul sicuro e chi, invece, ha perso la sfida del glamour.Tra look da red carpet e scelte discutibili, l’ultimo atto del 75mo Festival disi trasforma in una fashion week alternativa (che un po’ ci manca già).Francesca6/10top,. Il bustier rosa cipria? Perfetto su di lei, esalta i suoi colori e regala un tocco bon ton. Peccato per i pantaloni scuri, che abbassano l’asticella del look. Un po’ di audacia in più non avrebbe guastato.Willy Peyote 7/10Meno peso, più stile. Via la cravatta, via le zavorre dei giorni scorsi. Oggi sfodera una camicia sbottonata che lo rende più sciolto e, finalmente, a suo agio. Semplice, ma efficace.