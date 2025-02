Sanremo 2025 rivoluzione in classifica | Tony Effe tra gli ultimi Giorgia e Achille Lauro fuori dalla top 5 Fischi dal pubblico

Leggi su Open.online

Arriva la classifica dal 29 al sesto posto. Contro ogni previsione dei bookmakers, Achille Lauro e Tony Effe sono fuori dalla top five del Festival di Sanremo. A contendersi la vittoria ci sono Fedez, Simone Cristicchi, Lucio Corsi, Olly e Brunori Sas.

Ecco la classifica:
Achille Lauro – La cura per me
Tony Effe – Incoscienti giovani
Francesco Gabbani – Viva la vita
Irama – Lentamente
ComaCose – Cuoricini
Bresh – La tana del granchio
Elodie – Dimenticarsi alle sette
Noemi – Se t'innamori muori
The Kolors – Tu con chi fai l'amore
Rocco Hunt – Mille vote ancora
Willie Peyote – Grazie ma no grazie
Sarah Toscano – Amarcord
Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola
Rose Villain – Fuorilegge
Joan Thiele – Eco
Francesca Michielin – Fango in paradiso
Modà – Non ti dimentico
Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore
Serena Brancale – Anema e core
Simone Cristicchi – Damme 'na mano
Gaia – Chiamo io, chiami tu
Clara – Febbre
Rkomi – Il ritmo delle cose
Marcella Bella – Pelle diamante