361magazine.com - Sanremo 2025, reazione dei vip alla vittoria di Olly: da Cecilia Rodriguez a Rosalinda Cannavó

Leggi su 361magazine.com

ha vinto la 75esima edizione del Festival di. Ladei vip sui social: da, ladi Federico Olivieri in arteha sorpreso tutti fan e critica. Il giovane concorrente si è presentato in gara75esima edizione del Festival dicon il brano “Balorda nostalgia”.Leggi anche Grande Fratello, Signorini rivela: “era proibito nominarlo”. Ecco chi è il personaggioLadei noti influencer sui social.Erano in tanti a tifare per ladi. Noti influencer ed ex gieffini hanno così deciso di esporsi sui social attraverso qualche stories subito dopo l’annuncio del vincitore della 75esima edizione del Festival di. La modellaha esordito sul suo profilo Instagram scrivendo: “Felice per te” ma l’ex gieffina ha rivolto un pensiero anche al secondo classificato, ovvero Lucio Corsi aggiungendo proseguendo: “E grande Lucio Corsi, ci sei piaciuto tanto!”.