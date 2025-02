Lettera43.it - Sanremo 2025, quanto ha influito il televoto sul risultato finale

Dopo le polemiche del 2024, quandofu vinto da Angelina Mango nonostante alfosse arrivato nettamente primo Geolier con il 60 per cento, è naturale chiedersi, nell’edizione, abbiail voto da casa sul. La classifica generale, comprensiva dei voti di sala stampa, giuria delle radio e, ha visto Olly trionfare con il 23,8 per cento, seguito da Lucio Corsi con il 23,4 per cento e Brunori Sas con il 20,3. Al quarto posto si è piazzato Fedez con il 17,7 per cento, al quinto Simone Cristicchi con il 14,8. Considerando solo il, il podio appare diverso.Fedez arrivato terzo nella classifica delFedez e Carlo Conti (Getty).Il pubblico da casa ha infatti premiato Olly con il 31,8 per cento dei voti, Lucio Corsi con il 25,7 per cento, Fedez con il 20,5, Brunori Sas con il 16,6 e Simone Cristicchi con il 6,1.