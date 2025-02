Panorama.it - Sanremo 2025: quando i cantautori superano i tormentoni

Si è conclusa, con la vittoria ampiamente prevista di Olly, la settantacinquesima edizione di, caratterizzata dal ritorno di Carlo Conti come direttore artistico/presentatore e da ascolti record. Olly, 23 anni, nato a Genova, laurea in Economia e management, papà avvocato e mamma magistrato, è un ragazzone (merito dei 12 anni di rugby) dal cuore d’oro, come si evince dalla “vaschiana” Balorda nostalgia, che racconta lo struggimento di una storia d’amore ormai sfiorita, interpretata con grande passione e trasporto nel ritornello, ma l’abuso di autotune appiattisce il brano, che già di suo non è originalissimo nella costruzione. Curiosamente, nel 2023, la sua canzone Polvere, un martellante pop-punk in stile Blanco, era passata praticamente inosservata a, classificandosi al 24esimo posto su 28 brani in gara.