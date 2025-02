Lapresse.it - Sanremo 2025, Olly: “Vittoria per chi crede in quello che fa”

(LaPresse) – “Cambierà la mia vita? Spero di no, spero di non cambiare in un centimetro”. Così il vincitore del 75esimo Festival di, all’uscita di un albergo della città. “Questala dedico a tutte le persone che credono inche fanno, ogni giorno si impegnano come ho fatto io”, ha concluso.