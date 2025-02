Lapresse.it - Sanremo 2025, Olly padrone del Festival: “Assurdo ma è successo”. Lucio Corsi secondo

Leggi su Lapresse.it

E’con il brano ‘Balorda nostalgia’ a scrivere il proprio nome in calce alla 75esima edizione deldi. Il giovane cantautore e rapper genovese trova la vittoria davanti a, che con la sua ‘Volevo essere un duro‘, si è aggiudicato il Premio della Critica ‘Mia Martini’. Dietro di loro Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’. A chiudere i primi cinque posti Fedez con ‘Battito’ e Simone Cristicchi, che con ‘Quando sarai piccola’ si è aggiudicato anche il premio della Sala Stampa ‘Dalla’.Fin dalle prime battute delil nome diera risultato tra i papabili per la vittoria finale per apprezzamento generale del brano, presenza scenica e appeal social. “E’ una di quelle cose che non sembra vera quando capita – ha detto, emozionatissimo -. Ciao a casa, papà, mamma: èma è”.