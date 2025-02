Lettera43.it - Sanremo 2025, Olly frena sull’Eurovision: «È un onore ma devo pensarci e metabolizzare»

Durante la conferenza stampa di chiusura di, aè stato chiesto se parteciperà all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia, diritto che gli spetta per aver vinto il Festival. Ancora frastornato per il trionfo, l’artista ha detto che ha necessità di rifletterci: «Ho bisogno dil’accaduto. È unincredibile avere questa opportunità e se c’è la possibilità di prendermi del tempo perlo chiedo». Il dirigente Rai Claudio ?Fasulo ha aggiunto: «Una settimana di tempo credo chela meriti, le ultime 12 dodici ore sono state un bel frullatore. Naturalmente speriamo che la decisione sia quella che già sai».Conti: «Conduttore anche nel 2026? Penso di sì, vedremo»Carlo Conti (Getty).A Carlo Conti è invece stato chiesto se, dopo i risultati record di quest’anno, nel 2026 tornerà a condurre il Festival.