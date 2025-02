Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Olly: “Eurovision? Mi prenderò del tempo per decidere”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il vincitore della 75esima edizione del festival: "Non ho pensato all'eventualità" Con la vittoria aha ottenuto direttamente l'accesso per la partecipazione all'Song Contest, che si svolgerà a Basilea in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Ma cosa farà l'artista ligure? Dopo la proclamazione, in conferenza stampa, il vincitore del . L'articolo: “? Midelper” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.