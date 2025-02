Sanremo 2025 Massimo Ranieri e l’occhio rosso in finale | la diagnosi del medico

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –alle prese conanche nella seratadel Festival di. Il cantante ha vissuto praticamente tutto il festival con il disturbo che non è sfuggito ovviamente ai telespettatori e che ha alimentato domande e interrogativi. Qual è la causa? Come si cura? “E’ una banale emorragia sottocongiuntivale: passa da sola, senza terapia, dopo una settimana. E’ un disturbo molto comune, ma nulla di preoccupante: tanta scena e poca sostanza”, dice all’Adnkronos Salute Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco presso l’ospedale Sacco, università Statale di Milano.si è esibito al Festival disera dopo sera condestro iniettato di sangue. Nessun problema per l’esecuzione del suo brano, ‘Tra le mani un cuore’ né nella serata delle cover con I neri per caso.