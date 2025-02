Lapresse.it - Sanremo 2025, Marta Donà vince con il suo Olly: chi è la regina dei discografici italiani

La vittoria dial Festival dinon rappresenta soltanto la consacrazione del giovane cantautore genovese, ma anche la conferma di una manager che grazie a lui vede salire a 5 lo score di successi in Riviera. Addirittura 4 nelle ultime 5 edizioni. È, una delle figure di primo piano nel panorama discografico italiano. Un primato consolidato quest’anno dopo aver già superato l’anno scorso un ‘mostro sacro’ come Caterina Caselli nel numero di successi per una discografica a capo di una etichetta indipendente.Con una laurea in Scienze della Comunicazione, la nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano inizia la sua carriera quasi 20 anni fa entrando, dopo i primi anni di gavetta in una agenzia di comunicazione, in Sony Music come press agent. L’incontro che le cambia la vita è quello con Marco Mengoni che la vuole come sua manager.