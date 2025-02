.com - Sanremo 2025, Lucio Corsi vince il Premio della Critica Mia Martini

Leggi su .com

ha vinto ilMiaal Festival di: ecco il podio, stracciata la concorrenzaha vinto ilMiaal Festival di. La rivelazionekermesse, con il suo brano Volevo essere un duro ha stracciato la concorrenza, ottenendo ben 40 voti su 96 votanti.Dietro di lui, staccatissimi, Simone Cristicchi con 25 voti per la sua Quando sarai piccola e Brunori Sas con 11 per L’albero delle noci.Guarda tutte le nostre interviste agli artisti in gara ae leggi tutti i nostri articoli sul Festival.