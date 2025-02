Lapresse.it - Sanremo 2025, Lucio Corsi: “Sono incredulo ma mia vita resterà uguale”

(LaPresse) – “Non mi aspettavo questo finale, era un salto nel vuoto la prima esibizione, non sapevo come poteva essere la canzone.. Ora La mia, tutti i giorni al pianoforte, alla chitarra, con i ragazzi con cui suono da 10 anni. Spero di suonare il più possibile”. Lo ha detto, il cantautore toscano arrivato secondo al Festival di. A chi gli chiedeva quale messaggio volesse lanciare,ha risposto: “il messaggio che vorrei passasse è che serve tempo per fare le cose. Io per decidere di mandare una canzone aci ho messo anni e anni di battaglia interiore, mi serviva il tempo per fare la gavetta, 12 anni, passo per passo senza avere fretta. Questo passo lo volevo fare quando avevo sotto i piedi delle fondamenta costruite con la grinta”.