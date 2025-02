Lopinionista.it - Sanremo 2025: Lucio Corsi con la scritta ‘Andy’ in vista sotto la scarpa, ecco perché

Leggi su Lopinionista.it

foto di Tommaso Ottomano– Ieri sera, in occasione della finale del Festival di(foto) ha messo in mostra launa. Ilè presto svelato: l’artista è fan di Toy Story e della sua colonna sonora, la canzone “Hai un amico in me” (in italiano cantata da Cocciante, in inglese – originale – da Rendy Newman), tant’è che spesso la propone ai suoi concerti.Lalo stivale di Woody (cowboy giocattolo protagonista) è un elemento importante del film: Andy è il bambino proprietario di Woody e, nella scena finale della pellicola, è un elemento molto emotivo di riconoscimento e unicità. Eha voluto omaggiarlo sul palco del teatro Ariston.L'articolocon lainlaL'Opinionista.