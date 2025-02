361magazine.com - Sanremo 2025, le prime parole di Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas

Sas arrivano in conferenza stampa. Le dichiarazioniha vinto la 75esima edizione del Festival di, al secondo posto si è classificatoed al terzo postoSAS. Il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti in conferenza stampa ha dichiarato: "Grazie a tutti, fin dall'inizio che ho accettato questo impegno no come sfida, ma dovevo riprendere un lavoro che avevamo iniziato con l'azienda nel 2015. . Il problema sarà chi lo dovrà fare il prossimo anno. Ah, sono io".Le dichiarazioni dei tre BIG sul podioSAS ha dichiarato: "Sono molto contento, mi dispiace per l'Eurovision avrei portato i miei outfit, mannaggia, questa è l'unica pecca.