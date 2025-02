Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle televisive della finale | Sul palco la “sosia” della Marcuzzi: Alessia, che hai combinato? Occasione mancata per Cattelan, il contorno è di troppo

La quinta serata di “” scivola via e regala la vittoria a Olly con il brano “Balorda Nostalgia“. Chi sono i promossi e i bocciatiserata in onda sabato 16 febbraio su Rai1?CARLO CONTICarlo Conti ha vinto. Lo ripetiamo: ha vinto una sfida difficilissima. Si è preso una bella patata bollente e ha portato ascolti record, arrivare dopo la rivoluzione Amadeus non era affatto semplice. Conti ha deciso di fare il “suo” Festival con un segno di continuità rispetto al passato: dal numero dei big allo schema a rotazione sul fronte conduzione, con gli annunci al Tg1 e molto altro. Ma anche di discontinuità sull’aspetto “show televisivo”, meno fronzoli e più ritmo (pure), un Festival ecumenico, con tempi serrati e spazi ridotti.Il pubblico, complice l’onda lunga e l’amore per il Festival ormai al pariNazionale di calcio, ha risposto presente.