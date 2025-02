Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle della serata finale del Festival

, ledelSi chiude la 75esima edizione deldi. Nel corsoabbiamo ascoltato nuovamente i 29 Big in gara e conosciuto il nome del vincitore di. Alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi.Carlo Conti 8 –Francesca Michielin 6 – Una classica ballad sanremese, gradevole ma che in fin dei conti non spicca mai il volo. Francesca Michielin la interpreta con la sua consueta grinta, genuinità e precisione vocale. Unnon certo fortunato per lei, condizionato dall’infortunio. Porta a casa la sufficienza.Willie Peyote 7 – La canzone più politica e sociale di questo, rivestita da un motivetto ritmato e incalzante.