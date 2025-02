Novaratoday.it - Sanremo 2025, le coreografie di Willie Peyote parlano novarese

Leggi su Novaratoday.it

Anche quest'anno il festival della canzone italiana parla un po'e in modo particolare con, uno dei 29 cantanti in gara all'Ariston. Già, perchée messa in scena sono targata Stm, Scuola del teatro musicale di Novara (a darne comunicazione la stessa scuola con.