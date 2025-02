Panorama.it - Sanremo 2025, la Top 5: Simone Cristicchi, Olly, Fedez, Brunori Sas e Lucio Corsi

Arriva il primo provvisorio verdetto: il pubblico in sala non ha gradito l'esclusione dai primi cinque di Giorgia e Achille Lauro.1) Francesca Michielin - Fango in paradiso - Voto 6L'interpretazione è sicuramente più a fuoco rispetto alle altre serate del Festival ma la sostanza non cambia: una ballad anche gradevole che però non svolta e resta un po' sospesa.2) Willie Peyote - Grazie ma no grazie - Voto 6,5In un Festival in cui i testi sono stanzialmente introspettivi, un pezzo divertente che guarda anche al mondo esterno è una piacevole eccezione. Funky rap ben arrangiato: un po' di ritmo in un mare di ballad spesso banali e insipide. 3) Marcella Bella - Pelle diamante - Voto 5Una filastrocca dance che sta in piedi solo perché la sua interpreta dal punto di vista vocale regge bene.