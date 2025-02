Lapresse.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa di chiusura

Leggi su Lapresse.it

In diretta daladidella 75esima edizione del Festival. Nella notte il trionfo di Olly, con ‘Balorda nostalgia’. Secondo Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’, che ha vinto anche il premio della Critica ‘Mia Martini’. Terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’. Quarto classificato Fedez con ‘Battito’. Quinto posto per Simone Cristicchi con ‘Quand sarai piccola’. ? Poggi (Rai Pubblicità): “Raccolti oltre 65 milioni”“Quest’anno abbiamo raggiunto 65 milioni e 258mila euro”, di raccolta pubblicitaria, “che equivale a un 8,5% in più rispetto al 2024”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, inal roof del teatro Ariston. Ad e Dg Rai: “Edizione entusiasmante, Festival per tutti”L’edizione del Festival diche si è appena conclusa – coronata da un grandissimo successo di ascolti – è stata un evento entusiasmante, capace di coinvolgere il Paese in uno splendido affresco della musica italiana.