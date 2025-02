Isaechia.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa all’indomani della finale: Olly si prende tempo per decidere se partecipare all’Eurovision Song Contest

Leggi su Isaechia.it

Oggi si è tenuta ladel Festival diappena concluso, che ha visto trionfare il cantantecon la sua Balorda Nostalgia.Ecco le parole con cui Carlo Conti ha voluto ringraziare tutti al terminesua fortunata avventura:Non faccio l’elenco dei ringraziamenti. Uso solo una parola, che è grazie a tutti. Ho accettato questo impegno non come sfida, ma dovevo rire un lavoro iniziato con l’azienda nel 2015. Sono tornato a rire un lavoro, per questo è stato facile. Tutti abbiamo fatto la direzione artistica non per noi stessi, ma per l’azienda, per la Rai, il pubblico, la nazione. Spero di aver fatto il suo lavoro nel modo migliore e i risultati mi fanno dire di sì. Il problema vero sarà per chi lo dovrà fare il prossimo anno. Ah, già: sono io (ride, ndr).