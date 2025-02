Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la classifica finale e tutti i premi assegnati: Marcella Bella ultima, il premio della Critica a Lucio Corsi e quello della Sala Stampa a Cristicchi

Colpo di scena al Festival di: a vincere la 75esima edizione è Olly, con il brano “Balorda nostalgia“. Un trionfo inatteso per il giovane artista, che ha superato nella finalissima, secondoto, e Brunori Sas, terzo. La serata, condotta da Carlo Conti affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, ha visto l’esibizione dei 29 artisti in gara, giudicati dal Televoto (34%), dalla Giuria delle Radio (33%) e dalla Giuria, TV e Web (33%). Il risultato di questa votazione, sommato adelle prime tre serate (esclusa la serata cover), ha determinato una primagenerale. Conti ha quindi annunciato i nomi dei primi cinqueti (in ordine casuale), che si sono contesi la vittoria in una nuova votazione, con le stesse modalità e percentuali.