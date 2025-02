Sanremo 2025 la classifica finale dal primo al 29esimo posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Festival diha celebrato la sua 75ª edizione con una serataricca di emozioni e colpi di scena. Sul palco del Teatro Ariston, sotto la guida di Carlo Conti affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, si sono esibiti i 29 artisti in gara, culminando con la proclamazione del vincitore: Olly con il brano “Balorda nostalgia”.>>“Hai vinto tu”. Chi ha vinto, l’annuncio e la reazione dell’AristonLa competizione è stata serrata fino all’ultimo, con unache ha visto al secondoLucio Corsi con “Volevo essere un duro”, seguito da Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Fedez si è aggiudicato la quarta posizione con “Battito”, mentre Simone Cristicchi ha chiuso la top five con “Quando sarai piccola”., vincitore, premi e tutte le classificheDurante la serata, sono stati assegnati anche premi speciali:Miglior Testo: Brunori Sas per “L’albero delle noci”.