Sanremo 2025 invasione di palco durante l’esibizione dei The Kolors | arriva Fru dei The Jackal – Il video

Una vera e propriadinel bel mezzo della performance dei Thela finale del Festival di. È Fru dei Theil ballerino improvvisato per la band napoletana. Un ballo scatenato, al ritmo di Tu con chi fai l’amore, che sembra certificare già da ora – se ci fossero ancora dubbi – che la canzone è destinata a diventare uno dei nuovi tormentoni estivi. La comparsa a sorpresa del celebre youtuber e comicodopo che lo stesso Fru aveva contattato Stash, frontman dei The, per provare a salire suldel teatro Ariston. Come gli stessi Theavevano documentato sui social media, Stash aveva risposto: «Tu vieni, vediamo cosa si può fare. Ci sono buone speranze». «Oddio ma che dici», aveva risposto Fru. Evidentemente la band ha trovato poi il modo di esaudire il desiderio di Fru.