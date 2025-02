Dilei.it - Sanremo 2025, i top e flop della settimana del Festival

Leggi su Dilei.it

Cala il sipario su. Una frase scontata per unordinario, che non ha concesso molto al pubblico ma che inevitabilmente ha spezzato quel legame col passato che fino a ieri sembrava impossibile. Grandi numeri, alcuni ritorni tra i Campioni, e tanti – tantissimi – co-conduttori che hanno aperto questo nuovo corso sanremese capitanato da Carlo Conti, un arbitro perfetto che ritroveremo nel 2026 e che ci ha restituito l’essenza di questo tempo: la velocità.I migliori momenti diCosa ricorderemo di questodi? Alcune cose ci sono piaciute davvero.Bianca BaltiNon chiamiamola guerriera. Bianca Balti è una donna che sta affrontando le cure per arginare un tumore ovarico al terzo stadio e che è voluta (fortemente) tornare a lavorare. Dopotutto era stata lei a dirlo per prima: “Non vengo qui a fare la malata di cancro”.