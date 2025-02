Sanremo 2025 gli ascolti tv della Finale | 13 427 000 spettatori con il 731% di share Carlo Conti chiude in bellezza

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, gli ascolti tv della Finale: 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share, Carlo Conti chiude in bellezza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in. L’ascoltoserata conclusiva del Festival, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 13.427.000con il 73,1% di. Nella quarta serata, quella delle cover, l’ascolto era stato di 13.575.000con il 70,8 % di. Nella terza serata glierano stati 10.700.000 con il 59,8% die nella seconda serata 11.700.000 con il 64,5% di. Mentre la prima serata, martedì scorso, aveva raggiunto 12.600.000e il 65,3% di.Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l’ascolto medio, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 14.