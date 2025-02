Lettera43.it - Sanremo 2025, gli ascolti della finale: questa volta Conti non ha sorpassato Amadeus

Leggi su Lettera43.it

La seratadel Festival diè stata seguita da 13 milioni e 427 mila spettatori e ha totalizzato il 73,1 per cento di share. Il dato è riferito alla total audience che comprende non solo la fruizione in televisione ma anche quella su pc, smartphone e tablet e on demand. Nel 2024 il dato era stato leggermente più alto, con una media di 14 milioni e 301 mila telespettatori pari al 74,1 per cento di share.Articolo completo:, glinon hadal blog Lettera43