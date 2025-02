Sanremo 2025, Giorgia un altro pianeta, Fedez crescerà. Elodie, la cassa peggiore le cose - Le pagelle della finale

Leggi su Open.online

Con 29 canzoni in gara, la75esima edizione del Festival dinon poteva che essere una frettolosa carrellata di artisti. Lo spazio dedicato all’intrattenimento si riduce all’osso. Il premiocritica Mia Martini va a Lucio Corsi, che possiamo certamente considerare il vincitore morale di questo festival, il classico vincitore che non vince, un’immagine anche in linea con il moodsua Volevo essere un duro. La cinquina, che chiaramente non è colpa di Conti, è una metafora piuttosto precisa dell’annata sfortunata di: tutti uomini. Il che, si, vuol direfuori dalla top five. «È la vera vittoria» dice, quando il pubblico dell’Ariston le riserva una standing ovation. Forse per lei, non per la musica italiana e la credibilità di questa competizione.