Sanremo 2025, finalmente il momento più atteso: chi ha vinto

News tv. “Haitu!”:ilpiù– Si è appena conclusa questa 75esima edizione del festival di. Il vincitore è Olly; quinto Cristicchi, quarto Fedez, terzo Brunori SAS, secondo Lucio Corsi. Carlo Conti può dirsi felice di come siano andate le cose: ascolti record, ospiti graditissimi e momenti di forte commozione. I più critici diranno che è mancato il “sale”, ossia le polemiche che avevano caratterizzato le conduzioni di Amadeus, ma non potranno negare la scelta di belle canzoni. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Lorenzo e Helena faccia a faccia: l’atmosfera è bollenteLeggi anche:, Geppi Cucciari nella bufera: il pubblico insorgeilpiù: chi haLa finale diha preso il via subito dopo PrimaFestival, intorno alle 20.